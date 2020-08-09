Роналду с восторгом отнесся к назначению Пирло на пост главного тренера «Ювентуса»

La Gazzetta dello Sport сообщила, что Криштиану Роналду одобрительно отнесся к назначению Андреа Пирло на пост главного тренера «Ювентуса».

Как уверяет газета, португальский форвард высоко оценил выбор, сделанный в пользу Пирло.

Накануне пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Пирло. Контракт 41-летнего специалиста рассчитан до 30 июня 2022 года. На этой должности Пирло заменил Сарри, покинувшего команду после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8.

Напомним, что по информации Football Italia, агент португальца Жорже Мендеш должен был встретится с директором «ПСЖ» Леонардо во время турнира «Финал восьми» Лиги чемпионов в Португалии, чтобы обсудить возможные варианты перехода Роналду.