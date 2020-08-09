«Краснодар» разгромил «Уфу» благодаря голам Кабелля и Берга

В составе краснодарской команды голами отметились Реми Кабелля (53-я и 63-я минуты) и Маркус Берг (65).

В следующем туре «Краснодар» 15 августа в гостях сыграет против «Локомотива», а «Уфа» днем ранее на выезде встретится с «Арсеналом».

РПЛ

1-й тур

«Уфа» - «Краснодар» - 0:3 (0:0).

Голы: 0:1 – Кабелля (53), 0:2 – Кабелля (63), 0:3 – Берг (65).

«Уфа»: Беленов, Табидзе, Никитин, Йокич, Неделчару, Голубев (Белоусов, 83), Безденежных (Фольмер, 69), Алиев, Карп, Агаларов (Вомбергар, 54), Кротов (Гиоргобиани, 54).

«Краснодар»: Сафонов, Рамирес, Петров (Смольников, 73), Мартынович, Кайо, Уткин, Газинский, Кабелля (Сулейманов, 68), Ольссон (Мацукатов, 81), Вандерсон, Берг (Кутовой, 81).

Предупреждения: Петров (34), Безденежных (42), Ольссон (51), Йокич (67).