«Спартак» – «Сочи». Урунов и Кокорин не попали в заявку на матч

«Спартак» и «Сочи» объявили составы на матч первого тура РПЛ.
«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев, Глушенков, Ларссон, Соболев.
Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тил, Понсе.
Новички красно-белых, полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин, не попали в заявку команды.
Наш состав на первый матч сезона 🔥#СпартакСочи pic.twitter.com/8k7TIBBHsA— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) August 9, 2020
«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Маргасов, Мевля, Заика, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Полоз.
Запасные: Н.Заболотный, Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, А.Заболотный.
Состав на сегодняшнюю игру#СилаДуха #СпартакСочи pic.twitter.com/Sq3ge4I4Y9— Футбольный клуб «Сочи» (@pfcsochi) August 9, 2020
Отметим, что в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.