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09 августа 18:56
автор: Владислав Корегин,

«Спартак» – «Сочи». Урунов и Кокорин не попали в заявку на матч

Игра состоится сегодня в 20:00 мск.

«Спартак» и «Сочи» объявили составы на матч первого тура РПЛ.

«Спартак»: Максименко, Маслов, Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Крал, Бакаев, Глушенков, Ларссон, Соболев.

Запасные: Ребров, Ещенко, Кутепов, Рассказов, Гапонов, Голосов, Маркитесов, Умяров, Тил, Понсе.

Новички красно-белых, полузащитник Остон Урунов и нападающий Александр Кокорин, не попали в заявку команды.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Новосельцев, Маргасов, Мевля, Заика, Миладинович, Цаллагов, Нобоа, Бурмистров, Полоз.

Запасные: Н.Заболотный, Маммана, Набиуллин, Колдунов, Боковой, Немченко, А.Заболотный.

Отметим, что в прошлом сезоне команды обменялись домашними победами со счетом 1:0.

источник: «Советский спорт»
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