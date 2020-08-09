Антонио Конте: Очень рад за Пирло, но начинаю чувствовать себя старым

- Я, безусловно, очень рад за Андреа, потому что помимо всего, что он дал мне в футбольном смысле, он исключительный человек, и я испытываю к нему огромную привязанность. При этом, видя, что игроки, которых я тренировал, теперь становятся тренерами, я начинаю чувствовать себя старым! – приводит слова Конте Football Italia.

Напомним, что вчера, 8 августа, пресс-служба «Ювентуса» сообщила о том, что новым главным тренером команды стал Андреа Пирло. Контракт 41-летнего специалиста с туринским клубом рассчитан до 30 июня 2022 года.