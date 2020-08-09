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09 августа 21:58

«Спартак» на своем поле не смог обыграть «Сочи»

Футболисты «Спартака» сыграл вничью с «Сочи» в домашнем матче 1-го тура чемпионата России.

Встреча прошла в Москве на стадионе «Открытие Арена» и завершилась со счетом 2:2. В составе московского клуба голами отметились Александр Соболев (8-я минута) и Джордан Ларссон (10), у сочинской команды отличились Дмитрий Полоз (15, пен.) и Кристиан Нобоа (90, пен.).

В следующем матче «Спартак» на своем поле сыграет с «Ахматом», а «Сочи» дома примет «Химки».

РПЛ
1-й тур

«Спартак» - «Сочи» - 2:2 (2:1)

Голы: Соболев, 8 – 1:0. Ларссон, 10 – 2:0. Полоз , 15 – 2:1 (пен.). Нобоа, 90 – 2:2 (пен.).

«Спартак»: Максименко, Маслов (Гапонов, 53), Джикия, Жиго, Айртон, Зобнин, Бакаев (Умяров, 76), Крал, Глушенков (Понсе, 54), Соболев, Ларссон.

«Сочи»: Джанаев, Терехов, Заика, Маргасов, Цаллагов, Мевля, Нобоа, Новосельцев (Набиуллин, 72), Бурмистров (Немченко, 65), Миладинович, Полоз (Заболотный, 85).

Предупреждения: Соболев (8), Терехов (40), Ларссон (74), Набиуллин (77), Маргасов (82), Крал (84), Гапонов (85), Максименко (90), Умяров (90).

источник: «Советский спорт»
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