Сергей Подпалый: «Арсенал» хорошо смотрелся в первом тайме

- Довольны ли Вы результатом?

- Не совсем, есть осадочек, что не забили.Считаю, что план на игру ребята в основном выполнили, мы хорошо смотрелись в первом тайме, и во втором были моменты. В концовке не сбрасывали скорости, не смирились с ничейным результатом, хотели выиграть. В паузе между чемпионатами была проделана работа, мы готовились не к одной игре, сейчас будет плотный график. Хорошо, что у нас есть скамейка.

- Почему Левашова не было в заявке?

- У него травма локтевого сустава, для вратаря это серьёзное повреждение.

- Почему Чаушич и Ткачев остались в запасе?

- Ткачев получил травму на последней тренировке, с доктором мы решили не рисковать. Чаушич сегодня не попал в состав, решили поставить других, но мы на него рассчитываем.

- Как подготовиться к сложному графику — 6 игр за 20 дней?

- Сейчас нагрузочных тренировок уже не будет, эту работу мы сделали в подготовительном периоде. Будем подводить ребят к каждой игре.