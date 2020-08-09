Доменико Тедеско: Мы не заслужили такие матчи

- Хочу извиниться перед командой, перед фанатами. Мы не заслужили такие матчи, это не первая такая игра - в прошлом сезоне у нас был ряд встреч с похожими обстоятельствами. Мы всегда стараемся идти вперед, быть сильными и не говорим о судействе. Мы должны забивать три или четыре мяча, при этом не касаться никого в единоборствах, но одно дело сказать это, а другое – сделать, - цитирует Тедеско ТАСС.

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Напомним, что в составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.