Роман Павлюченко: В прошлом году не до конца понимал слова Федуна о заговоре против «Спартака»

- Второй пенальти - это полное свинство, и это наш российский футбол. В прошлом году я не до конца понимал слова Федуна о заговоре против «Спартака», но сейчас понимаю, что это просто убийство команды, - цитирует Павлюченко ТАСС.

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Напомним, что в составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.