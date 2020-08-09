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09 августа 22:48
автор: Дмитрий Аполоник,

Андрей Талалаев: Оценю игру с «Арсеналом» на «удовлетворительно», хотелось бы, чтобы было «хорошо»

После матча «Арсенал» — «Ахмат» (0:0) главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев заявил, что его команда была чуть ближе к победе.

- Сложно спорить с тем, что игра была равная, но мы были чуточку ближе к победе, был момент у Умаева в конце первого тайма, нужно было только попадать в створ. Порадовало, что команда на ноль сыграла, «Ахмат» достаточно много пропускал в конце прошлого чемпионата и мы ставили задачу не пропустить. Понравилось. как вошли новички, меня устроила игра и Тимофеева, и молодых чеченских футболистов. Оценю игру на «удовлетворительно», но хотелось бы, чтобы было «хорошо».

- Удалось ли за короткое межсезонье донести свои идеи до команды?
- На мой взгляд, мы кардинально изменили многие вещи. Мне понравилась скорость выхода из обороны в атаку, но точность мне не понравилась совсем, в этом компоненте нужно больше работать и игроки должны понимать, что такое открывание за одну линию. за две линии, мы работали очень много в этом направлении. Плюс всем командам сейчас тяжело, и большое количество замен, которые делают многие тренеры, необходимо для поддержания интенсивности. Работы ещё непочатый край. Многие жалуются сейчас на календарь, но посмотрите на наш календарь — у нас четыре игры в Москве. Мы не жалуемся и в каждом матче будем играть на победу.

- Вы недавно приезжали в Тулу с «Крыльями». Изменился ли «Арсенал» по сравнению с той игрой?
- На мой взгляд, команда стала более дисциплинированной. Больше стало игры флангами, через середину у нас сегодня практически не было проблем, одна-две контратаки, и то из-за наших ошибок. А вот во фланговой игре «Арсенал» добавил и нам было тяжело, пришлось делать перестроения в перерыве.

источник: «Советский спорт»
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