Борис Игнатьев: Нельзя допустить, чтобы «Спартак» снялся с чемпионата

- Не допускаю такого варианта, что «Спартак» снимется с чемпионата. Возобладает разум, и Федун отменит свое решение. Но теперь он повернет людей в сторону судейства лицом. Будет неприятный разговор, будут приведены примеры. Нельзя допустить такого демарша, нельзя допустить, чтобы «Спартак» снялся с чемпионата, - цитирует Игнатьева «РИА Новости».

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыгшрал вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.