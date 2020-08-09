Денис Глушаков: Как можно сняться с чемпионата? Я не знаю

- Человеку обидно, когда команда теряет очки и ее несправедливо судят. Это эмоции, он просто расстроился. На утро встанет, поволнуется до следующего матча и забудет. Как можно сняться с чемпионата? Я не знаю, - цитирует Глушакова «РИА Новости».

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.