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09 августа 23:00

Денис Глушаков: Как можно сняться с чемпионата? Я не знаю

Бывший полузащитник «Спартака» прокомментировал слова владельца красно-белых Леонида Федуна о снятии команды с чемпионата России.

- Человеку обидно, когда команда теряет очки и ее несправедливо судят. Это эмоции, он просто расстроился. На утро встанет, поволнуется до следующего матча и забудет. Как можно сняться с чемпионата? Я не знаю, - цитирует Глушакова «РИА Новости».

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.

источник: «РИА Новости»
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