Андрей Червиченко: Не верю, что «Спартак» снимется с чемпионата, это эмоции от бессилия

- Не верю, что «Спартак» снимется с чемпионата. Это эмоции, эмоции от бессилия, потому что Федун понимает, что в этой ситуации ничего сделать не может. Понимает, что за свои слова о судействе надо какие-то извинение принести, а этого он делать не привык и не будет. Посмотрим, что будет дальше, - приводит слова Червиченко «РИА Новости».

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.