Доменико Тедеско: Утром Кокорин сказал, что не готов сыграть с «Сочи»

- Кокорин травмирован, вчера он почувствовал дискомфорт и не тренировался. Сегодня утром я спросил его, готов ли он сыграть. Он сказал, что нет. В данном вопросе мы всегда доверяем мнению игрока. Что касается Урунова, то он должен проделать дополнительную работу, чтобы набрать форму. Он переболел коронавирусом и три недели не тренировался, - передает слова Тедеско пресс-служба красно-белых.

Отметим, что сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.

Добавим, что в следующем матче «Спартак» на своем поле сыграет с «Ахматом».