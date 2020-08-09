Шамиль Газизов: Я поговорил с Федуном, но не обсуждаю его слова

- Я поговорил с Федуном, но не обсуждаю его слова. Он борется с несправедливостью, ему непросто, - цитирует Газизова «РИА Новости».

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.

Отметим, сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит о том, что московский клуб снимается с чемпионата России.