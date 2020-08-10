Шамиль Газизов – о судействе в матче с «Сочи»: Клоунада продолжается

- По мне - это судейские ошибки, пусть судья объяснит. Пусть расскажет нам, миллионам болельщиков, команде. Смеяться хочется над этим, клоунада продолжается, - передает слова Газизова «РИА Новости».

Напомним, что в составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти.

Отметим, сразу по окончании матча владелец «Спартака» Леонид Федун завил, что завтра объявит снятии команды с чемпионата России.