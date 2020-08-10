Гендиректор «Сочи» – о возможном снятии «Спартака»: Не хотелось бы такого развития, однозначно

- На самом деле сейчас это эмоции, отчасти можно понять его. Утро вечера мудренее, завтра трезво все будут оценивать. Не хотелось бы такого развития, однозначно, - передает слова Рубашко ТАСС.

Напомним, что в воскресенье «Спартак» дома сыграл вничью с «Сочи» (2:2). В составе красно-белых голами отметились Александр Соболев и Джордан Ларссон, у «Сочи» отличились Дмитрий Полоз и Кристиан Нобоа. Отметим, что оба гола сочинской команды были забиты с пенальти. Сразу по окончании матча владелец «Спартака» завил, что завтра объявит о снятии команды с чемпионата России.