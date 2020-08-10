Тина Канделаки: Федун умеет создать интригу

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, бизнесмен был крайне недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) и заявил о желании снять команду с чемпионата.

«Я надеюсь, что Леонид Федун в сердцах сказал о том, что московский «Спартак» снимается с чемпионата.

В равнодушии к команде Леонида Арнольдовича не упрекнешь, как, собственно, и в умении создать интригу. И все же это скорее импульсивная форма заявления протеста на судейство, чем жест отчаяния», – написала Канделаки в своем Telegram.