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10 августа 06:39
автор: Артур Гичунцев,

Тина Канделаки: Федун умеет создать интригу

Ранее функционер заявил, что московский клуб снимется с чемпионата.

Генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Тина Канделаки прокомментировала заявление владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Напомним, бизнесмен был крайне недоволен судейством в матче первого тура РПЛ против «Сочи» (2:2) и заявил о желании снять команду с чемпионата.

«Я надеюсь, что Леонид Федун в сердцах сказал о том, что московский «Спартак» снимается с чемпионата.

В равнодушии к команде Леонида Арнольдовича не упрекнешь, как, собственно, и в умении создать интригу. И все же это скорее импульсивная форма заявления протеста на судейство, чем жест отчаяния», – написала Канделаки в своем Telegram.

источник: «Советский спорт»
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