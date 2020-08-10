Борис Игнатьев: Высказывание Федуна должно подвинуть в сторону новых решений

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своем отношении к отечественным арбитрам, отметив, что поддерживает заявление Леонида Федуна.

Ранее владелец москвичей объявил о желании снять команду с РПЛ. Он был крайне недоволен работой арбитров в матче первого тура против «Сочи» (2:2).

«Думаю, что это на эмоциях сказано. Конечно, он примет другое решение, и для футбола это будет справедливо. С другой стороны, его эмоциональное высказывание должно подвинуть всех людей, отвечающих за развитие футбола, в сторону принятия новых решений.

Наш судейский корпус не догоняет даже невысокий уровень нашего футбола. Судьи отстают в своем понимании, в своем представлении игры как таковой. Они даже плохо ориентируются в нюансах игры. У меня складывается впечатление, что многие из них не играли, поэтому они не понимают деталей ситуаций, возникающих на поле. В Европе и грамотнее судят, и грамотнее используют VAR», – цитирует Игнатьева Rusfootball.