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10 августа 07:46
автор: Артур Гичунцев,

Максим Деменко: В матче с «Уфой» футболисты «Краснодара» бережно относились к голевым моментам

«Быки» добыли три очка благодаря дублю Реми Кабеллы.

Бывший полузащитник «Краснодара» Максим Деменко дал комментарий после разгромной победы над «Уфой» в первом туре РПЛ (3:0).

«В Уфе «Краснодар» достаточно уверенно действовал, и команда отрабатывала до конца каждый эпизод. Очень бережно футболисты относились к своим голевым моментам. Это именно то, что мы ждем от клуба. За счет этого и удалось одолеть неуступчивую «Уфу».

Если «Краснодар» будет так играть в каждом матче, то сможет в нынешнем сезоне претендовать на многое», – цитируют Деменко «Известия».

источник: «Известия»
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