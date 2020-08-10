Роман Павлюченко: Будь я игроком «Спартака», набил бы морду арбитрам

Бывший форвард «Спартака» Роман Павлюченко высказался после скандальных событий в матче первого тура РПЛ против «Сочи».

«Ребята выходят, играют, живут этой игрой, выходят биться за очки, за ромбик, команду и болельщиков, а есть люди, которые влезают в игру и решают исход встречи.

Про главного судью сложно говорить, ему дали указание, и он поставил пенальти, но это не пенальти, а издевательство, так нельзя делать.

Честно, если бы я играл сейчас за «Спартак» и нам бы поставили такое свинское пенальти, то я бы поднялся туда, где сидят люди, которые смотрят VAR, и набил бы им морду.

Футболисты играют за свое имя, на матч приходят родители, жены и дети, и когда смотрят такое – это свинство», – цитирует Павлюченко ТАСС.