Ростислав Мурзагулов: «Уфу» ожидают четыре серьезных трансфера

Глава попечительского совета «Уфы» Ростислав Мурзагулов высказался после поражения от «Краснодара» (0:3) на старте нового сезона РПЛ.

«Довольны ли тем, как выглядит «Уфа» после ухода лидеров? Она не обескровлена, уход двух футболистов из 26 не мог сильно сказаться на рисунке игры. «Уфа» играла так, как и всегда. Просто надо играть футбол не 80 минут, а все 90. А у нас спортсмены 10 минут смотрели футбол, наслаждались игрой больших мастеров. Выключились почему-то.

Тренерскому штабу предстоит поработать. Тяжелая концовка прошлого сезона сказалась на физической готовности. Поэтому мы сыграли не 90 минут.

Сколько трансферов стоит ожидать? Четыре серьезных трансфера. Среди них есть известные и перспективные игроки.

Кто станет генеральным директором клуба? Он будет назван на следующей неделе», – цитирует функционера «Горобзор».