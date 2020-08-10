Подпалый – о матче с «Ахматом»: Не совсем доволен результатом. Есть осадок от того, что не забили

Главный тренер тульского «Арсенала» Сергей Подпалый высказался после матча с «Ахматом» (0:0) в первом туре РПЛ.

«Не совсем доволен результатом. Есть осадок от того, что не забили. План на игру ребята в основном выполнили. Хорошо смотрелись в первом тайме, были хорошие моменты во втором. Мне понравилось, что в концовке команда не сбросила скорости. Не смирились с ничьей, хотели выиграть. Игра смотрелась неплохо, но, к сожалению, не победили.

Пауза была короткой для всех. Мы готовились не к одной игре. Сейчас будет плотный график, надо, чтобы ребята набрали хорошие кондиции, чтобы выдержать его. У нас есть скамейка – надеюсь, все будет хорошо», – цитирует тренера агентство «Р-Спорт».

В следующем туре «Арсенал» сыграет против «Уфы», а грозненский клуб встретится «Спартаком».