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10 августа 09:37
автор: Артур Гичунцев,

Борис Игнатьев: Получаю удовольствие от футбола Урунова

Этим летом узбекский хавбек сменил «Уфу» на московский «Спартак».

Бывший тренер сборной России Борис Игнатьев рассказал о своем отношении к новичку «Спартака» Остону Урунову.

«По-моему, Урунов – одна из звездочек нашего футбола, футболист с высоким уровнем игровой культуры. Он хорошо технически оснащен, психологически устойчив. У него яркое проявление индивидуального игрового умения.

У нас в чемпионате уже достаточно давно таких хороших игроков не появлялось. Истинное наслаждение от его футбола получаю. Единственное, я не знаю, как он будет входить в четко очерченную модель серьезной команды. Когда идет импровизация, а он на заглавных ролях, как это было в «Уфе», то тут, конечно, это очень серьезный футболист. Но как ему удастся войти в игровую модель «Спартака» – это сложный вопрос. Потому что на сегодняшний день он лучше умеет обыгрывать, чем сочетать свои индивидуальные проявления с командным взаимодействием. У него больше индивидуальных проявлений», – цитирует специалиста Rusfootball.

источник: Rusfootball.info
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