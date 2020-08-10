Бывший врач «Спартака» – о матче с «Сочи»: Это наглое убийство самого любимого клуба России

Бывший руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов раскритиковал работу арбитров в матче первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи» (2:2).

«Извините, но опять придется повторить за классиком русской поэзии: «Но есть и божий суд, наперсники разврата! Есть грозный суд: он ждет. Он недоступен звону злата. И мысли и дела он знает наперёд».

Это не судейские ошибки. Это наглое убийство самого популярного и любимого российского клуба», – написал Вартапетов в своем Instagram.

Ранее владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что снимет команду с чемпионата.