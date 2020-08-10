Сергей Семак: Приход Кокорина, естественно, усилит «Спартак»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак оценил шансы «Спартака» пробиться в Лигу чемпионов, отметив, что переход Александра Кокорина поможет команде в будущем.

«Прошлый сезон у «Спартака» не получился, отрыв был очень большой. Что касается этого сезона, то, думаю, есть абсолютно все возможности, чтобы была выполнена озвученная задача.

Приход Саши Кокорина, естественно, усилит команду. Плюс Тедеско адаптировался в России. Игроки с новыми задачами и целями, с хорошим настроением входят в новый сезон.

Конечно, «Спартаку» абсолютно по силам бороться за путевку в Лигу чемпионов», – сказал Семак в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее сообщалось, что рулевой «Зенита» просил руководство продлить контракт с 29-летним Кокориным.