Андрей Червиченко: В матче против «Сочи» «Спартак» конкретно убили

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал свое мнение о судействе матча красно-белых против «Сочи».

«Убили «Спартак» конкретно в этом матче, просто беспредельно. Помимо второго пенальти хотел бы отметить, что ни в одном эпизоде, тянувшем на желтую карточку, «Спартак» не получил помилование. Некая изжога судейского корпуса...», - приводит слова Червиченко Rusfootball.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

В следующем туре сочинцы примут «Химки», а «Спартак», также на своем поле, сыграет с «Ахматом».