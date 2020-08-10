«Реал» хочет обменять Крооса на Пауло Дибалу

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала получил предложение о переходе в «Реал». Об этом сообщает Sport Mediaset.

Согласно источнику, мадридский клуб предложил «старой синьоре» обмен – в Турин отправится полузащитник сборной Германии Тони Кроос или испанский хавбек Иско. В обратном направлении последует Дибала.

О позиции «Юве» не уточняется, хотя, ранее представитель клуба подчеркнул, что чемпион Италии намерен продлить договор с игроком.

Напомним, 26-летний Дибала перешел в «Ювентус» в 2015 году из «Палермо». Он помог команде выиграть чемпионат Италии (пять раз), Кубок (трижды) и Суперкубок страны (дважды).