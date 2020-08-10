Бубнов рассказал, кого считает фаворитом в матче «Урал» - «Динамо»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал свой прогноз на матч первого тура РПЛ «Урал» - «Динамо».

«У «Динамо» много перемен, расстались с семью игроками. Это настоящая перезагрузка, нужно время, чтобы сыграться. У «Урала» произошла смена тренера, но по составу все гораздо стабильнее, плюс екатеринбуржцы играют дома. Прогноз: 1:0», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, прошлый сезон динамовцы завершили на шестой позиции в турнирной таблице. «Урал» занял 11-е место.

В чемпионате России-2019/20 команды обменялись домашними победами. В матче первого круга в Москве сильнее оказалось «Динамо» со счетом 2:0, во втором круге екатеринбуржцам удалось взять реванш (2:1).

Встреча «Урал» - «Динамо» состоится сегодня на стадионе «Екатеринбург Арена» и начнется в 17:00 мск.