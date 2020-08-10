Александр Жуков: Результат матча «Спартак» – «Сочи» нужно аннулировать

Почетный президент Олимпийского комитета России, вице-спикер Госдумы Александр Жуков призвал аннулировать результат матча «Спартак» - «Сочи».

«Я хочу высказаться не как болельщик «Спартака», а как человек, который давно смотрит футбол и сам играл. Мне кажется, что для любого человека, который разбирается в футболе более-менее, очевидно, что эти судейские решения по пенальти были предвзятыми. Думаю, что результат матча стоит аннулировать, а судей, которые были причастны к этому делу, скорее всего, стоит дисквалифицировать», - цитирует Жуков ТАСС.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте. В следующем туре сочинцы примут «Химки», а «Спартак», также на своем поле, сыграет с «Ахматом».