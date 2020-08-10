«Я исполню твою мечту». Соболев оставил послание маме, которая скончалась 1 августа

Форвард «Спартака» Александр Соболев оставил трогательную запись, посвященную своей маме.

«Мамуля. Я исполню твою мечту. Я буду сильным, обещаю. Спасибо всем за поддержку: команде, руководству, болельщикам. Я вас всех люблю», – написал футболист в соцсети, выложив фото с матча против «Сочи» (2:2).

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от @a.sobolev97 10 Авг 2020 в 12:01 PDT

Забив гол в ворота соперника, Соболев снял футболку, и показал майку с изображением мамы. После этого главный арбитр встречи Василий Казарцев показал ему желтую карточку.