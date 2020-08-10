Замначальника «Спартака»: Второго пенальти даже близко не было (видео)

Заместитель начальника «Спартака» и бывший арбитр Михаил Ходырев высказался после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ, который обслуживала бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым.

Напомним, последний назначил два пенальти в ворота москвичей при счете 2:0.

«Если говорить о первом моменте, можно обсуждать, было или не было, есть разные мнения. А второй, там даже близко не было, даже намека.

Я считаю, что сама идея VAR была дискредитирована, не знаю, что еще сказать. Может я и не должен был это говорить.

Казарцев не захотел объяснять свое решение и почему именно такое», – сказал Ходырев журналисту Артему Локалову.