Защитник «Спартака-2» Тигиев получил травму колена

Защитник «Спартака-2» Георгий Тигиев получил травму колена в матче второго тура ФНЛ против «Торпедо» (1:1).

«Защитник «Спартака-2» Георгий Тигиев получил травму в игре с «Торпедо». Врачи диагностировали повреждение капсульно-связочного аппарата левого коленного сустава. В ближайшее время будет принято решение по тактике лечения.

Желаем Георгию терпения и скорейшего выздоровления!» - говорится в сообщении красно-белых в Twitter.