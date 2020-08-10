ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
10 августа 12:39
автор: Юрий Нечаев,

Арбитры матча «Спартак» – «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи

Встреча завершилась скандалом.

Судьи, работавшие на матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи», пройдут проверку на детекторе лжи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникации РФС.

Встречу обслуживала бригада во главе с Василием Казарцевым. За VAR отвечал Алексей Еськов.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

В следующем туре сочинцы примут «Химки», а «Спартак», также на своем поле, сыграет с «Ахматом».

Обе игры пройдут 14 августа.

источник: «РИА Новости»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Вредные советы: как испортить фары самостоятельной полировкойПочему закипает мотор и как его спастиАрбитром матча за Суперкубок назначен Михаил Вилков«Спартак» опубликовал фото судьи после матча с «Сочи»Карпин: нет предела человеческой мерзостиБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России
Об этом бизнесмен заявил после матча с «Сочи».
10.08.2020 12:59
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Арбитры матча «Спартак» – «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи
Встреча завершилась скандалом.
10.08.2020 12:39
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Защитник «Спартака-2» Тигиев получил травму колена
Клуб пожелал игроку скорейшего выздоровления.
10.08.2020 12:30
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Педро покинул «Челси»
Он играл за «синих» с 2015 года.
10.08.2020 12:25
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Фратрия»: Кашшаи должен быть немедленно уволен со своей должности
Болельщики красно-белых в очередной раз возмущены судейством.
10.08.2020 12:08
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Замначальника «Спартака»: Второго пенальти даже близко не было (видео)
Ранее сообщалось, что владелец красно-белых Леонид Федун решил снять команду с чемпионата.
10.08.2020 12:05
Футбол
автор: Артур Гичунцев
«Я исполню твою мечту». Соболев оставил послание маме, которая скончалась 1 августа
Он выступает за москвичей с января 2020 года.
10.08.2020 11:50
Футбол
автор: Артур Гичунцев
Сегодня будут сыграны два матча 1/4 финала Лиги Европы
Обе встречи пройдут в Германии.
10.08.2020 11:50
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Александр Жуков: Результат матча «Спартак» – «Сочи» нужно аннулировать
В ворота красно-белых было назначено два пенальти.
10.08.2020 11:24
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Бубнов рассказал, кого считает фаворитом в матче «Урал» - «Динамо»
Встреча состоится в Екатеринбурге.
10.08.2020 11:08
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика