Арбитры матча «Спартак» – «Сочи» пройдут проверку на детекторе лжи

Судьи, работавшие на матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи», пройдут проверку на детекторе лжи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на службу коммуникации РФС.

Встречу обслуживала бригада во главе с Василием Казарцевым. За VAR отвечал Алексей Еськов.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

В следующем туре сочинцы примут «Химки», а «Спартак», также на своем поле, сыграет с «Ахматом».