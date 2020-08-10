Дюков отговорил Федуна снимать «Спартак» с чемпионата России

Глава РФС Александр Дюков убедил Леонида Федуна не снимать «Спартак» с российской премьер-лиги. Об этом сообщает РБК со ссылкой на источник в РФС.

«В ходе разговора Федун выразил озабоченность судейством в адрес «Спартака». Он считает, что в ряде встреч судьи намеренно допускают против команды ошибки», – заявил источник.

«Заявление Федуна о снятии было эмоциональным. «Спартак» сниматься не будет», – добавил источник.

Напомним, владелец красно-белых сделал соответствующее заявление после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ. Он считает, что арбитры незаслуженно назначили два пенальти в ворота его команды