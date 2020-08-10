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10 августа 13:23
автор: Юрий Нечаев,

Рубашко – о судействе в матче «Спартак» – «Сочи»: Надо больше разговаривать о футболе

Встреча завершилась скандалом.

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказал свое мнение о работе арбитров в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи».

«Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону. Без огрехов не бывает. Помните наш первый старт? Или нашу первую половину прошлого сезона? Что нам теперь, вешаться что ли? Вешаться не надо. Надо больше разговаривать о футболе», — цитирует Рубашко «РИА Новости».

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

Главный судья матча Василий Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.

источник: «РИА Новости»
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