Рубашко – о судействе в матче «Спартак» – «Сочи»: Надо больше разговаривать о футболе

Генеральный директор «Сочи» Дмитрий Рубашко высказал свое мнение о работе арбитров в матче первого тура РПЛ «Спартак» - «Сочи».

«Я понимаю, что сейчас все слишком возбуждены по поводу судейства. Специалисты разберутся и проанализируют. Судейство будет меняться в лучшую сторону. Без огрехов не бывает. Помните наш первый старт? Или нашу первую половину прошлого сезона? Что нам теперь, вешаться что ли? Вешаться не надо. Надо больше разговаривать о футболе», — цитирует Рубашко «РИА Новости».

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.