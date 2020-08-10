Анзор Кавазашвили: За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался после матча с «Сочи» (2:2) в первом туре РПЛ.

Напомним, московский клуб упустил победу, имея преимущество в два мяча. Оба гола гости забили с пенальти.

«За такое судейство Казарцеву надо оторвать все, что у него висит. Чтобы давать такие пенальти, надо охотиться за игроком «Спартака».

Мяч получает защитник, первый дотягивается до мяча, соперник бьет по лодыжке, мяч закручивается и летит в сторону ворот. Штраф надо было давать в обратную сторону. А получилось, что виноват спартаковец. Кол ему за первый пенальти надо ставить!» – сказал Кавазашвили, чьи слова приводит News.