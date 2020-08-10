«Спартак» обратится в РФС по судейству матча с «Сочи»

«Спартак» готовит письмо в РФС по поводу судейства матча первого тура РПЛ против «Сочи».

В обращении в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) будут заданы вопросы по всем спорным эпизодам встречи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

«Спартак» готовит письмо в ЭСК по всем спорным эпизодам матча. Оно должно быть отправлено в РФС сегодня. В РФС уже связались с руководством клуба, обсудили вчерашнюю историю», - сказал источник агентству.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2. Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.