«Спартак» обратится в РФС по судейству матча с «Сочи»

«Спартак» готовит письмо в РФС по поводу судейства матча первого тура РПЛ против «Сочи».
В обращении в экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) будут заданы вопросы по всем спорным эпизодам встречи, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
«Спартак» готовит письмо в ЭСК по всем спорным эпизодам матча. Оно должно быть отправлено в РФС сегодня. В РФС уже связались с руководством клуба, обсудили вчерашнюю историю», - сказал источник агентству.
Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.
Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.
После матча владелец «Спартака» Леонид Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.
Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.
Главный судья матча Василий Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.