Шмурнов считает, что «Спартак» должен потребовать переигровку матча с «Сочи»

Комментатор телеканала «Матч ТВ» Александр Шмурнов рассказал о своем отношении к скандальным событиям в матче первого тура РПЛ «Спартак» – «Сочи».

Напомним, московский клуб упустил победу, имея преимущество в два мяча. Оба гола гости забили с пенальти.

«Не считаю себя вправе советовать «Спартаку». Однако на месте руководства клуба поступил бы так: инициировал переговоры с РФС и РПЛ. Объявил бы на них, что «Спартак» выполнит угрозу, если не будут выполнены три требования: переигровка, проверка, назначение.

1. Переигровка матча с «Сочи» в ближайшую дату еврокубков. 2. Проверка всех судей, которые приняли явные решения против «Спартака», и выяснение причин. 3. Назначение на ближайшие матчи «Спартака» иностранных арбитров из государств, с которыми у России открыты границы», – написал Шмурнов в соцсети.