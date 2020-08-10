Бернарду Силва входит в сферу интересов «Барселоны»

Согласно информации The Telegraph, полузащитника хочет приобрести «Барселона». Отмечается, что руководство каталонского клуба собирается включить в сделку по покупке 26-летнего португальца правого защитника Нелсона Семеду, в котором заинтересованы «горожане».

Силва перешел в «Манчестер Сити» в июле 2017 года из «Монако» за 50 миллионов евро. В минувшем сезоне он принял участие в 52 матчах, забил восемь голов и отдал десять ассистов. Его контракт с командой рассчитан до конца июня 2025-го.