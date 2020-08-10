Отаменди может покинуть «Манчестер Сити»

Как сообщает Superdeporte, 32-летний аргентинец хотел бы вернуться в «Валенсию», за которую выступал в сезоне-2014/2015. Помимо этого у него есть предложения от других клубов чемпионата Испании, а также одного клуба из серии А.

Отаменди перешел в «Манчестер Сити» летом 2015 года. С тех пор он отыграл за «горожан» 210 матчей, забив десять голов и отдав четыре результативные передачи. Действующее соглашение игрока с командой рассчитано до 30 июня 2022 года.

Портал Transfermarkt оценивает защитника в 14,5 миллионов евро.