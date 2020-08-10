Нападающий «Баварии» Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.

В ответном матче 1/8 финала мюнхенский клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1. В этой игре польский футболист оформил дубль и два раза ассистировал партнерам.

Соперником «Баварии» по четвертьфиналу Лиги чемпионов станет «Барселона». Игра состоится 14 августа. Победитель противостояния будет определен по итогам одного матча.