Нападающий «Баварии» Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов.
⚽⚽ Роберт Левандовски 🅰🅰@lewy_official признан Игроком недели в #ЛигаЧемпионов 💪— UEFA.com на русском (@UEFAcom_ru) August 10, 2020
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В ответном матче 1/8 финала мюнхенский клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1. В этой игре польский футболист оформил дубль и два раза ассистировал партнерам.
Соперником «Баварии» по четвертьфиналу Лиги чемпионов станет «Барселона». Игра состоится 14 августа. Победитель противостояния будет определен по итогам одного матча.