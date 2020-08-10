Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в прошлом сезоне

Нападающий Криштиану Роналду признан лучшим игроком «Ювентуса» в сезоне-2019/20.

«Сезон выдался очень долгим. Путь к чемпионству длился почти 11 месяцев. Неожиданная остановка, победное возобновление. Среди всех этих непостоянных элементов, был один неизменный элемент — голы Криштиану Роналду.

Роналду признали лучшим за голы, спокойствие, лидерство и чемпионские качества. Поздравляем, чемпион!» — говорится в сообщении на сайте «Ювентуса».