Защитник «Динамо» Слепов: Нам по силам обыграть «Урал»

– Все ждут старта чемпионата, нового сезона, и, конечно, «Динамо» хочет начать на мажорной ноте. Да, у «Урала» неплохой состав, но нам по силам их обыграть. В «Динамо» исполнители сильнее, – цитирует Слепова пресс-служба московского клуба.

Напомним, что матч между «Уралом» и «Динамо» состоится сегодня, 10 августа, в Екатеринбурге. Начало встречи – в 17:00 по московскому времени.

В прошлом сезоне команды обменялись домашними победами (2:0, 1:2).