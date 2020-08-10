«Бавария» представила форму для участия в Лиге чемпионов-2020/21 (фото)

Мюнхенская «Бавария» презентовала новую форму, в которой будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.

«Дизайн основан на ромбовидной форме фасада «Альянц Арены». Эти ромбы также есть на гербе «Баварии». В области шеи выгравирован девиз клуба «Mia san mia». Форма будет дополнена черными шортами и гетрами», — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.

Напомним, на этой неделе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенский клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1. В первой игре баварцы также были сильнее (3:0).