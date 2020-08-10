«Бавария» представила форму для участия в Лиге чемпионов-2020/21 (фото)

Мюнхенская «Бавария» презентовала новую форму, в которой будет играть в Лиге чемпионов в следующем сезоне.
«Дизайн основан на ромбовидной форме фасада «Альянц Арены». Эти ромбы также есть на гербе «Баварии». В области шеи выгравирован девиз клуба «Mia san mia». Форма будет дополнена черными шортами и гетрами», — отмечается в сообщении пресс-службы клуба.
😍💯🔥 #MissionLis6on— FC Bayern München (@FCBayern) August 10, 2020
Zum neuen #UCL-Trikot: https://t.co/lRV8TU94iA pic.twitter.com/Ir2nw9jw8E
Напомним, на этой неделе в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов мюнхенский клуб разгромил «Челси» со счетом 4:1. В первой игре баварцы также были сильнее (3:0).