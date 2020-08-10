«Челси» поспорит с «Лацио» в борьбе за Регилона

Как утверждает Sky Sport Italia, в покупке 23-летнего испанца заинтересован лично главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард, рассматривающий защитника в качестве замены Маркосу Алонсо.

Отмечается, что игрока также хочет приобрести «Лацио».

Регилон был арендован «Севильей» прошлым летом у мадридского «Реала» сроком на один сезон. В минувшем сезоне на его счету 35 матчей, в которых он забил три гола и отдал четыре ассиста.

Портал Transfermarkt оценивает испанца в 25 миллионов евро.