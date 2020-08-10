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10 августа 15:41
автор: Юрий Нечаев,

Роман Широков: В заговор против «Спартака» я не верю. Просто таков сейчас уровень судейства

Встреча «Спартак» - «Сочи» завершилась скандалом.

Бывший полузащитник «Спартака», «Зенита» и сборной России Роман Широков признался, что не верит в заговор против красно-белых, а также прокомментировал угрозу владельца московского клуба Леонида Федуна сняться с чемпионата России.

«Федун — человек слова, сказал — сделает. Верю ли я в судейский заговор против «Спартака»? Нет, просто такой уровень судейства. К сожалению для «Спартака», это часто в последнее время идет не в его пользу», — цитирует Широкова Sport24.ru.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.

После матча Федун заявил, что команда снимется с чемпионата России.

Глава департамента судейства РФС Виктор Кашшаи признал, что в случае с назначением второго 11-метрового удара арбитры допустили ошибку.

Главный судья матча Василий Казарцев, а также Алексей Еськов, отвечавший за VAR, пройдут проверку на детекторе лжи.

источник: Sport24.ru
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