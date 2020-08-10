«Урал» - «Динамо». Стартовые составы

«Урал» и «Динамо» объявили стартовые составы на матч первого тура РПЛ.
👕 Стартовые составы на матч #УралДинамо#ТинькоффРПЛ pic.twitter.com/W1T1XldKgi— Тинькофф Российская Премьер-Лига (@premierliga) August 10, 2020
«Урал»: Годзюр, Герасимов, Кулаков, Ароян, Бавин, Бикфалви, Калинин, Егорычев, Араторе, Аугустыняк, Панюков.
Запасные: Помазун, Мамин, Насыров, Золотов, Емельянов, Магомадов, Шаболин, Гусейнов, Караев, Юсупов.
«Динамо»: Шунин, Паршивлюк, Скопинцев, Евгеньев, Ордец, Каборе, Фомин, Шиманьски, Комличенко, Игбун, Нжи.
Запасные: Лещук, Морозов, Шунич, Слепов, Терехов, Грулев, Карапузов, Москвичев, Филипп.