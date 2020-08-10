Евгений Кафельников: Я поддержу решение Федуна сняться с чемпионата России

Олимпийский чемпион по теннису и болельщик «Спартака» Евгений Кафельников заявил, что поддержит решение владельца красно-белых Леонида Федуна снять команду с чемпионата России.

«Пускай владелец «Спартака» расхлебывает это все. Это его команда, пусть сам и принимает решение. Я, естественно, поддерживаю решение Федуна сняться с чемпионата России.

Я не знаю, что будет дальше, но, если человек сделал такого рода комментарий, пускай отвечает за это сам. Он сказал на эмоциях? Ну и что? Любого рода дела на эмоциях делаются. Вот пускай и делает», - цитирует Кафельникова Sport24.ru.

Напомним, вчера «Спартак» и «Сочи» сыграли вничью в матче первого тура РПЛ со счетом 2:2.

Москвичи вели по ходу встречи со счетом 2:0, но гости смогли отыграться благодаря двум сомнительным пенальти. Второй мяч «Сочи» забил на 90-й минуте.