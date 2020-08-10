Андреа Пирло: Мне нравится схема 4-3-3

– Мне нравится схема 4-3-3, но, конечно, если я пойму, что игроки не смогут работать подобным образом, то необходимо ее адаптировать и использовать футболистов в другой системе. Если вы слишком зацикливаетесь на схеме, то вы зря теряете время и не получаете от игроков максимума.

По моему мнению, проблема «Ювентуса» – это полузащита. Они подписали контракт с Криштиану Роналду, но ему должны лучше помогать, – цитирует Пирло Football Italia.

Напомним, что 8 августа туринский клуб объявил о назначении Пирло на пост главного тренера команды. Контракт 41-летнего специалиста с командой рассчитан до 30 июня 2022 года.

На этой должности он заменил Маурицио Сарри, покинувший команду после вылета из Лиги чемпионов на стадии 1/8 финала – в двухматчевом противостоянии туринцы уступили «Лиону» (0:1, 2:1).