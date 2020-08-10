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10 августа 18:32

Михаэль Цорк: Санчо останется в «Боруссии», решение окончательное

Спортивный директор дортмундской «Боруссии» Михаэль Цорк заявил, что вингер команды Джейдон Санчо останется в команде на следующий сезон.

Как сообщает пресс-служба НХЛ, в понедельник «Пэнтерз» объявили, что достигли с Тэллоном соглашения о разрыве контракте, который истекал после окончания этого сезона.

- Наши планы связаны с Санчо. Он будет играть за нас в следующем сезоне. Решение окончательное. Думаю, это отвечает на все вопросы, - цитирует функционера пресс-служба немецкого клуба.

Ранее сообщалось, что в трансфере Санчо сильно заинтересован «Манчестер Юнайтед», однако «манкунианцы», учитывая финансовый кризис, связанный с пандемией коронавируса, не смогли выплатить запрашиваемую дортмундским клубом сумму в 120 миллионов евро.

Добавим, что в завершившемся сезоне Санчо провел 44 встречи за «Боруссию» во всех турнирах, записав на свой счет 20 забитых мячей и 20 голевых передач, а портал Transfermarkt оценивает стоимость нападающего в 117 миллионов евро.

источник: ФК «Боруссия» (Дортмунд)
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